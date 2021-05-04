المكسيك تأمل في تطعيم جميع سكانها بحلول نهاية مارس 2022

قال وزير الصحة المكسيكي هوجو لوبيز جاتيل، يوم الاثنين، إن الحكومة المكسيكية تأمل في تطعيم جميع السكان المؤهلين للحصول على التطعيمات المضادة لكوفيد-19 بحلول نهاية مارس 2022.

وأضاف: "تستند هذه التوقعات إلى السرعة التي يتم بها تصنيع اللقاحات. الحكومة الاتحادية لديها ما يكفي من الموارد لشراء الجرعات اللازمة".

ومنذ بدء حملة التطعيم في عيد الميلاد (الكريسماس)، لم يتم إعطاء سوى حوالي 18 مليون جرعة في المكسيك، وهي الدولة العاشرة من حيث عدد السكان في العالم حيث يبلغ تعدادها نحو 126 مليون نسمة. وتلقى نحو 12 مليون شخص جرعة واحدة على الأقل.

وسجلت المكسيك رابع أكبر عدد من الوفيات جراء كوفيد-19 بعد الولايات المتحدة والبرازيل والهند، حيث تم تأكيد حوالي 217 ألف وفاة حتى الآن.

ونظر لقلة اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس في البلاد، فمن المرجح أن يكون العدد الفعلي للوفيات أعلى بكثير.