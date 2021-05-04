اتحاد الكرة يفتح تحقيقا موسعا في تصريحات عبد الحفيظ

قرر اتحاد الكرة فتح تحقيقا في تصريحات سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي التي أعقبت خسارة الأحمر أمام غزل المحلة بهدف نظيف في الدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أشار إلى أنه سيقوم بحذف رقم هاتف الحكم الدولي جهاد جريشة من هاتفه، مُطالبًا إياه بالتوقف عن ارتكاب الأخطاء التحكيمية ومن ثم العودة للاعتذار.

وقال أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة في تصريحات إذاعية :"هناك تحقيق أولا لاستبيان ما قيل وهل تم اجتزاء الكلام من عدمه، لم أسمع التصريحات بشكل شخصي".

وأضاف :"نحقق في الأمر بشأن تصريحات سيد عبد الحفيظ، ورد الحكم جهاد جريشة عليه، والتحقيق مع عبد الحفيظ سيكون لدى المستشار القانوني لاتحاد الكرة.. بخلاف التحقيق مع الحكم في لجنة الحكام".

وأتم أحمد مجاهد تصريحاته قائلًا :"الأمر كله سيتم حسمه بعد اجتماع يدور حاليا للجنتي المسابقات والحكام".