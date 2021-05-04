مصانع الآلات والمعدات تعاني من ركود حاد في المبيعات بسبب «كورونا»

«الشعبة» تطالب بتفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي عن المستورد



تراجعت مبيعات مصانع الآلات والمعدات، بنسب كبيرة تصل إلى 80% عما قبل أزمة كورونا، بسبب توقف غالبية المصانع عن الإنتاج في ظل الجائحة، بحسب محمد المنشاوي، رئيس شعبة مصنعي الآلات والمعدات، بغرفة الصناعات الهندسية، التابعة لاتحاد الصناعات.

وأرجع المنشاوي، تراجع مبيعات القطاع أيضًا إلى توقف المصانع عن الاستيراد، بسبب ارتفاع قيمة الشحن خاصة من الصين والذي تضاعف إلى 10 آلاف دولار مقارنة بـ900 دولار سابقًا، للحاوية الواحدة.

وتسببت جائحة كورونا في ارتفاع أسعار شحن البضائع عالميًا لتصل إلى مستويات غير مسبوقة، وهو ما أثر بشكل سلبي على أسعار السلع المستوردة في السوق المحلية.

وقال رئيس الشعبة لـ«الشروق»، إن جائحة كورونا تسببت في ضياع استثمارات جديدة تقدر بنحو ملياري جنيه، كان متوقعا أن يجذبها القطاع خلال السنوات المقبلة، مشيرا إلى أن الجائحة ألحقت الضرر بقطاع كبير كان يعتمد في صناعته على مدى عمل وإنتاجية المصانع وزيادة خطوط الإنتاج.

وكشف المنشاوي، عن وجود نحو 990 مصنعا تقوم بتصنيع الآلات والمعدات التي يتم استخدامها في المصانع، والتي توفر نحو 32.500 فرصة عمل ضمن الكيانات الرسمية، بينما يضم القطاع غير الرسمى ضعف هذه الأعداد، مشيرا إلى أنه يتم تصنيع كل المعدات والآلات الثقيلة والخفيفة، بداية من «المفك» إلى الآلات الكبيرة وخطوط الإنتاج.

وكانت مصر قبل أزمة كورونا تصدر الآلات والمعدات إلى الدول الأفريقية والعربية، وعدد قليل من الدول الأوربية.

وجدد رئيس شعبة مصنعي الآلات، مطالبه للحكومة بضرورة تطبيق قانون تفضيل المنتج المحلي عن المستورد، غير المفعل في المصانع والجهات الحكومية وقطاع الأعمال.

وفي مطلع عام 2015، أصدر كان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قرارا بقانون ينظم تفضيل المنتج المحلي في العقود الحكومية، والذي نصت مواده على «سريان أحكام تفضيل المنتج المصري على التعاقدات التي تبرمها وحدات الجهاز الإداري للدولة من وزارات ومصالح وأجهزة».

ويستهدف برنامج تعميق المكون المحلي تشجيع الصناعة الوطنية، لزيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية، وإحلال مدخلات الإنتاج المستوردة بأخرى محلية، إلى جانب ضمان حصول الصناعة المحلية على حصة عادلة في المشتريات الحكومية، وتمكينها من المنافسة مع المنتجات المثيلة المستوردة.

كما نصت مواده على أن «كل منتج صناعي تزيد نسبة المكون المصري فيه على 40% من سعر المنتج، وتحتسب نسبة المكون المصري بخصم قيمة المكونات المستوردة من سعر المنتج»، يكون منتجا مستوفيا لنسبة المكون المحلي.