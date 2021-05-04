دعمت محافظة جنوب سيناء العديد من السلع الغذائية، تزامنًا مع قرب عيد الفطر المبارك، بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين بالمحافظة، إضافة إلى توفير عبوات مواد غذائية مجانية لآلاف المواطنين والعاملين والفئات الأكثر احتياجًا، ودعم الأرامل والمطلقات والمرأة المعيلة.

وقال خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جرى تقديم الدعم النقدي لبعض الأسر التي فقدت عائلها، إضافة إلى توفير آلاف الأطنان من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية بأسعار رمزية، وذلك بالتنسيق مع جهاز الخدمة الوطنية، وتحملت المحافظة نسبة 25% من أسعار تلك السلع لتحقيق طفرة سعرية غير مسبوقة.

وأوضح المحافظ في تصريح له اليوم الثلاثاء، أن سعر كيلو اللحم بلغ 51 جنيها فقط، و26 جنيها سعر كيلو الدواجن وبلغ سعر كيلو الأرز والسكر 6 جنيهات فقط.

وهنأ محافظ جنوب سيناء مواطني جنوب سيناء، بقرب حلول عيد الفطر المبارك وأصدر توجيهات بشأن استعدادات المحافظة خلال عيد الفطر المبارك، واتخاذ التدابير اللازمة للتأكيد على تنفيذ الإجراءات الاحترازية واتباع أقصى درجات الحيطة والحذر اللازمين للحد من الموجة الثالثة من فيروس كورونا.