محافظ الإسكندرية: 275 يوما على الانتهاء من تطوير ميدان محطة مصر

علق اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، على مشهد السوق العشوائي المتواجد بجوار محطة مصر في الإسكندرية، أن المنطقة المحيطة بالمحطة خلال العشرة سنوات الماضية أصبحت مكانًا للباعة المتجولين ومواقف الميكروباص، مشيرًا إلى معاينته بنفسه للموقع مصطحبًا معه متخصصين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الاثنين، أن ميدان محطة مصر كان من الصعب إتمام إصلاحات به، لكنه مسألة تطويره كان لابد منها، لافتًا إلى تواصله مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتطوير ميدان محطة مصر.

وأوضح أنه تم البدء في أعمال تطوير ميدان محطة مصر بالفعل، ذاكرًا أن مشروع التطوير يضم إنشاء 4 مواقف اثنين منها للميكروباصات والأخرين للنقل العام، فضلًا عن تنظيم الحركة المرورية بالكامل في المنطقة وتطوير الجزيرة، وتعديل خط التنظيم بجعل أقل شارع هناك يصل 25 مترًا.

وأشار إلى منع تواجد الباعة الجائلين الذين يقومون بعرض الماشية في نطاق ميدان محطة مصر، مضيفًا أنه سيتم الانتهاء من مشروع تطوير ميدان محطة مصر خلال عام، وفقًا للساعة الرقمية التي تم وضعها لمتابعة توقيت المشروع.

ولفت إلى أنه متبقى على انتهاء مشروع تطوير ميدان محطة مصر 275 يومًا و15 ساعة، موضحًا أنه يتم إنشاء سوقًا كبيرًا ومتطور من 3 طوابق في أحد الشوارع الجانبية لمحطة مصر مخصص للباعة الجائلين المتواجدين في نطاق المحطة.

وذكر أنه سيتم إعداد مسابقة لإعادة تصميم النصب التذكاري للجندي المجهول، والذي سيشرف عليه أساتذة من كليات الهندسة بجامعتي الإسكندرية وفاروس، معلقًا على أن السوق العشوائي بنطاق محطة مصر بؤرة لتفشي فيروس كورونا، أن المحافظة تحاول جاهدة لتطبيق الإجراءات الاحترازية، إلا أن المواطنين غير ملتزمين.