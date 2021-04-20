حقوق الإنسان والتهديدات للديمقراطية محور مباحثات وزراء خارجية مجموعة السبع

ذكرت وزارة الخارجية البريطانية، أن وزراء خارجية دول مجموعة السبع سيناقشون حقوق الإنسان والتهديدات التي تتعرض لها الديمقراطية، في اليوم الثاني من اجتماع خاص في لندن.

وينعقد الاجتماع وجها لوجه قبل قمة مجموعة السبع المقرر عقدها في يونيو في مقاطعة كورنوال الإنجليزية.

ومن المقرر أن يلتقي ممثلون عن الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب.

وعقب المحادثات التى تجرى خلال اليوم، سيعقد وزراء الخارجية مناقشة على العشاء مع الدول التي تتم استضافتها وهي الهند وأستراليا وجنوب أفريقيا وكوريا الجنوبية وبروناي، وهي الدولة التي ترأس رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) هذا العام.

وستتطرق المناقشات التي تجرى في الصبا إلى الانقلاب في ميانمار. وسيشاهد الوزراء مقطع فيديو من حكومة الوحدة الوطنية يطلعهم على آخر المستجدات بشأن الحالة على أرض الواقع.

وتقول وزارة الخارجية البريطانية، إن راب سيحث بعد ذلك دول مجموعة السبع على اتخاذ إجراءات أقوى ضد المجلس العسكري، بما في ذلك توسيع العقوبات المستهدفة ضد الأفراد والكيانات المرتبطة بالجيش، ودعم حظر الأسلحة وزيادة المساعدات الإنسانية.

وستنتقل المناقشات بعد ذلك إلى ليبيا والحرب الدائرة في سورية. وفي وقت لاحق من بعد ظهر اليوم، سيناقش السياسيون الوضع في إثيوبيا، فضلا عن الصومال ومنطقة الساحل وغرب البلقان.

كما سيتحدث وزراء الخارجية عن "النشاط الخبيث" الحالى لروسيا بما فى ذلك من خلال حشد القوات على الحدود مع أوكرانيا وسجنها للمُعارض أليكسى نافالنى والوضع فى بيلاروس.