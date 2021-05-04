عائدات صادرات تنزانيا من الذهب تتجاوز 3 مليارات دولار لأول مرة

أعلن البنك المركزي التنزاني، اليوم الثلاثاء، وصول عائدات تنزانيا من صادرات الذهب إلى 03ر3 مليار دولار خلال العام المنتهي في 31 مارس الماضي مقابل 32ر2 مليار دولار خلال العام السابق.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن التقرير الشهري للبنك المركزي القول إن عائدات تنزانيا من السياحة تراجعت خلال العام المالي الماضي بنسبة 72% سنويا إلى 3ر677 مليون دولار بسبب إجراءات الإغلاق والقيود على حركة السفر لاحتواء جائحة فيروس كورونا المستجد.

وتراجع عدد السائحين الذين وصلوا إلى تنزانيا خلال العام المنتهي في 31 مارس الماضي إلى 514625 سائحا مقابل 51ر1 مليون سائح خلال العام السابق.

وتراجع عجز الحساب الجاري لتنزانيا خلال العام نفسه إلى 03ر1 مليار دولار مقابل 61ر1 مليار دولار خلال العام السابق مع تراجع الواردات وزيادة الصادرات.

يأتي ذلك في حين تتوقع وزارة المالية التنزانية نمو الاقتصاد خلال العام الحالي بنسبة 6% مقابل نموه بمعدل تقديري يبلغ 5ر5% في العام الماضي.