مدينة سيدي سالم بكفر الشيخ تستعد لتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة

أعلنت محافظة كفر الشيخ الاستعداد لتنفيذ اشتراطات البناء الجديدة، وذلك بعد إدراج مدينة سيدي سالم ضمن ٢٧ مدينة على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو.



وقال شريف أحمد هيكل، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، إنة تم تشكيل فريق عمل بعد إدراج مدينة سيدي سالم ضمن خطة البدء الأولى، تنفيذا لتعليمات الحكومة، مشيرا إلى توفير كافة الدعم من قبل اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.



وأكد هيكل على تنفيذ اشتراطات البناء الجديدة، ومنها استخراج التراخيص من خلال مكتب هندسي، ووضع ضوابط لضمان السلامة الإنشائية للمبنى وسرعة مجابهة البناء بدون ترخيص أو خارج الأحوزة العمرانية، كما أنها ستتضمن الالتزام بأسس التصميم وشروط تنفيذ المباني والمنشآت بالأكواد المصرية، وبضوابط واشتراطات التقسيمات المعتمدة، كما أنه لن يُسمح بالتراخيص الجديدة للإشغالات والأنشطة التجارية أو الإدارية بالمباني السكنية، ونشاط الوحدات السكنية، وسيحظر تغيير نشاط الوحدات السكنية لغير الاستخدام السكنى.