كوريا الشمالية: اللقاحات ليست الحل النهائي لجائحة كورونا

قالت كوريا الشمالية إن اللقاحات ليست حلا نهائيا لجائحة فيروس كورونا، داعية مواطنيها إلى الاستعداد لـ "صراع طويل الأمد" مع الفيروس.

وجاء في مقال نشرته صحيفة رودونج سينمون أن "موجات التفشي واسعة النطاق وبرامج التطعيمات المشوشة في دول أخرى تظهر أن اللقاحات ليست الحل النهائي".

وأضافت الصحيفة أن "الحالات في الدول الأخرى تقدم دليلا إضافيا بأن اللقاحات ليست الحل الشامل".

وذكرت الصحيفة أن بعض اللقاحات ، التي اعتبرت فعالة للغاية ، تسببت في آثار جانبية خطيرة ، بما في ذلك الوفاة ، مما دفع العديد من الدول إلى التوقف عن استخدامها، وفقا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.

كما حذرت من إمكانية إصابة أي شخص بفيروس كورونا حتى بعد تلقي التطعيم.

يذكر أن كوريا الشمالية أعلنت العام الماضي أن باحثيها يجرون تجارب إكلينيكية لتطوير لقاحات. ولم تعلن تقارير وسائل الإعلام الكورية الشمالية بعد ما إذا كانت قد نجحت في تلك التجارب أم لا.