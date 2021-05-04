العراق: تسجيل 42 حالة وفاة و6143 إصابة جديدة بكورونا

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ذكر تقرير لوزارة الصحة والبيئة العراقية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تسجيل 42 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ24 الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي الوفيات في أرجاء العراق إلى 15 ألفا و608 حالة وفاة.

وأوضح تقرير الوزارة أنه تم تسجيل 6143 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الكلي للإصابات في العراق إلى مليون و86 ألفا و141 إصابة جديدة.

وذكر التقرير أنه تم تسجيل 7242 حالة شفاء جديدة ليرتفع إجمالي عدد المتعافين إلى 971 ألفا و793 حالة.

وأوضح أن المستشفيات أجرت خلال الساعات الـ24 الماضية 38 ألفا و609 فحوصات مختبريا لمواطنين للتحقق من الإصابة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الذين خضعوا للفحص المختبري إلى 9 ملايين و484 ألفا و523 شخص.

وذكرت وزارة الصحة والبيئة أن العدد الكلي للذين تم تطعيمهم باللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 393 ألفا و104 أشخاص.