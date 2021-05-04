في الحلقة الحادية والعشرين من مسلسل «الإختيار 2: رجال الظل»، يتولى اللواء «مراد» العمل بدلا من اللواء«رفعت»، وأول شيء يقوم به هو التحقيق مع الضابط المنشق «كريم»، ثم يترك «يوسف» يكمل التحقيق معه.

ويصل الضباط المنشقين إلى سيناء ويحاولون الوصول إلى الشخص الذي من المقرر أن يأخذ منهم البيعة، ولكنهم لا يعرفون طريقه فيقررون السؤال عنه وتركه هو يجدهم، وبالفعل يذهبوا مع أعوانه ويقومون بسجنهم لحين الإطمئنان لهم، ويأمروهم بتدريب التكفيريين.

ويخبر «يوسف» اللواء «مراد» أن الضباط المنشقين يخططون لإغتيال شخصية مهمة في البلد لتكون عملية للتاريخ، ويتوقع «مراد» أنهم يخططون لاغتيال رئيس الجمهورية في حفل تخرج طلاب كلية الشرطة، مثل ما حدث أثناء اغتيال الرئيس الراحل محمد أنور السادات.

ويحاول التكفيريين إغتيال مفتي الجمهورية، ويستطيع الأمن الوطني القبض على أحد منفذي العملية ويدعى «فارس»، وأثناء التحقيق معه يرسل أحد العناصر التكفيرية له لمقابلته وإعطائه سلاح وقبض ثمنه، بينما يتحرك «يوسف» و«زكريا» للقبض على هذا العنصر، وفي محاول القبض عليه يطلق النار على «زكريا» ويصيبه.

«الإختيار 2: رجال الظل» تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة كريم عبدالعزيز، أحمد مكي، أسماء أبو اليزيد، إنجي المقدم، محمد علاء، محمد فراج، مراد مكرم، عابد عناني، خالد النبوي، كريم قاسم سرور، عمرو عبدالجليل، علي الطيب، هادي الجيار، نور النبوي، إسلام جمال، أحمد علي، أحمد داش، عمر زكريا فؤاد، رياض الخولي، بشرى، مهدي السيد، ماجد الكدواني، أحمد العوضي، سيف الدربي، إياد نصار، أحمد حلاوة، طارق صبري، عمر الشناوي، محمد يونس.