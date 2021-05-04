آمنة نصير عن الطلاق الشفهي عبر الواتس آب: لا يقع ولابد من توثيقه

علقت الدكتور أمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، على المشهد الذي أثار الجدل في مسلسل «لعبة نيوتن» حول طلاق البطل لزوجته شفهيًا عبر رسالة على موقع «واتس آب»، أنه لابد من توثيق الطلاق الشفهي، لأنه يترتب عليه حقوقًا، لا يتم إثباتها إلا بعد ثبوت الطلاق.

وقالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية» الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر منصة «شاهد»، مساء الاثنين، إن بعض الرجال الذين يطلقون زوجاتهم شفهيًا دون توثيقه يتهربون من الحقوق التي من المفترض منحها للزوجة والأولاد بعد الطلاق، مؤكدة أن الطلاق في هذه الحالة لا يقع لحفظ الحقوق.

وعن زواج المسلمة من غير المسلم، نفت أنها أجازته، وإنما حللت القضية، متابعة: «قولت أن مسألة تحريم زواج المسلمة من الكتابي قضية أخرى وتخضع لرأي الفقهاء، وأخذت مساحة منهم؛ نظرًا لموقف الأبناء بين الطرفين والذين من الممكن أن يتقوى بهم الكتابي».

د. آمنة نصير أستاذة العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر عن قضية الطلاق عبر الواتس آب بلعبة نيوتن: الطلاق لابد من توثيقه.. وهذا رأيي في زواج المسلمة من غير المسلم#الحكاية#رمضان_يجمعنا#MBCMASR

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