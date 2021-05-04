سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

وافقت بريطانيا على اتفاق تجاري مع الهند بقيمة مليار جنيه استرليني (39ر1 مليار دولار)، تقول الحكومة البريطانية إنه سيوفر أكثر من 6500 فرصة عمل جديدة.

وسوف تأتى استثمارات تبلغ قيمتها حوالى 533 مليون جنيه استرلينى إلى بريطانيا من الهند، لتشمل 240 مليون جنيه من الاستثمارات فى اللقاحات من معهد اللقاحات الهندى .

كما اتفقت الدولتان على صفقات تصدير قيمتها حوالى 446 مليون جنيه استرلينى فى الوقت الذي تبحث فيه بريطانيا عن اتفاقيات مختلفة فى جميع أنحاء العالم بعد خروجها من الاتحاد الاوروبى .

ويعقد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون اليوم الثلاثاء اجتماعا افتراضيا مع رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمناقشة التعاون المستقبلي بين بريطانيا والهند فيما يتعلق بالتجارة والصحة والمناخ والدفاع.

وأضافت الحكومة البريطانية أن الشراكة التي تم الاتفاق عليها بالفعل ستضاعف قيمة التجارة البريطانية الهندية بحلول عام 2030.

ويشهد ما يسمى بـ "الشراكة التجارية المعززة" خفض الحواجز غير الجمركية على الفاكهة ، مما يعنى أن منتجى الفاكهة من بريطانيا يمكنهم الآن تصدير التفاح والكمثرى والسفرجل إلى الهند لأول مرة .

كما تم رفع الحواجز على الأجهزة الطبية، مما يعني أنه أصبح من الأسهل الآن بيع الأجهزة إلى السوق الهندية.