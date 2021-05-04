حملات ليلية على كورنيش مطروح لتطبيق الإجراءات الاحترازية

شن مجلس مدينة مرسى مطروح، اليوم الاثنين، حملة موسعة ليلية على كورنيش المدينة، بالتعاون مع شرطة المرافق، لمتابعة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية؛ لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، خلال إجازة شم النسيم؛ تنفيدا لقرارات مجلس الوزراء وتعليمات وزارة التنمية المحلية ومحافظ مطروح.

وأوضح رضا جاب الله رئيس المدينة، أنه قاد حملة ليلية موسعة؛ لمنع التجمعات على كورنيش المدينة من خلال التحدث مع المواطنين بعدم التواجد، وكانت الاستجابة سريعة من المترددين على الكورنيش؛ مما يُسهم في الحد من انتشار وباء كورونا، مؤكدا أن حفاظ الفرد على سلامته يقي المجتمع ككل.

وأكد جاب الله، استمرار التنبية على المواطنين من سيارة بالميكروفون تجوب كورنيش المدينة؛ للحد من التجمعات، لتطبيق التباعد الاجتماعي، وذلك بالتعاون مع إدارة مرور مطروح؛ حفاظا على سلامة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة، طبقا لتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

وأشار رئيس مدينة مرسى مطروح، أنه تم الدفع بحملات على الكافيهات والمقاهي؛ لمتابعة الإجراءات الاحترازية ومصادرة الشيشة، متوعدًا بالتعامل بحسم مع المخالفين وغلق منشآتهم فورًا.

ناشد رئيس المدينة أهالي مطروح بالحفاظ على التباعد الاجتماعي خلال هذه الفترة الصعبة والالتزام بالمنازل للحد والقضاء على كوفيد 19.