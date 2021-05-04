مصرع 24 على الأقل جراء انهيار جسر معلق لقطارات الأنفاق بالمكسيك

لقي ما لا يقل عن 24 شخصا حتفهم بعد انهيار جزئي لجسر معلق لقطارات الأنفاق في مكسيكو سيتي مساء الاثنين.

وقالت عمدة المدينة كلوديا شينباوم للصحفيين من موقع الحادث إن ما لايقل عن 79 شخصا أصيبوا، بعضهم حالتهم خطيرة.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، أن عدة عربات من قطار مترو من الخط 12 سقطت عدة أمتار واصطدمت ببعضها البعض.

وأضافت شينباوم: "تضامننا مع كل تلك العائلات التي فقدت أحباءها".

وقالت شينباوم إن النتائج الأولية أظهرت أن الحادث وقع عندما انهار جزء من الجسر المعلق لقطارات الأنفاق ، معلنة عن بدء تحقيق في "الحادث المؤسف والخطير".

كما أظهرت اللقطات رجال الإنقاذ وهم يستخدمون سلما لسحب الركاب من عربات القطار بينما كانوا محاصرين.

واشتكى السكان المحليون لسنوات من الأضرار التي لحقت بالأعمدة على طول خط المترو 12. بعد زلزال عنيف وقع في سبتمبر 2017، وأعرب المواطنون عن قلقهم من احتمال انهيار الهيكل.

كما كانت هناك مزاعم بالفساد في بناء الخط. وفي عام 2014، بعد فترة ليست طويلة بعد افتتاح الخط 12، توقفت الخدمة لأكثر من عام ونصف لإصلاح العيوب الهيكلية.

وفي وقت البناء، كان مارسيلو إبرار، وزير الخارجية المكسيكي الحالي، عمدة مكسيكو سيتي. عندما استهدفه المحققون، زعمت تقارير إعلامية أنه هرب إلى باريس، وهو ما نفاه.