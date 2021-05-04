كومو: نيويورك على الطريق الصحيح لإعادة فتح أبوابها بشكل كبير

أعلن حاكم ولاية نيويورك أندرو كومو اليوم الاثنين، أن نيويورك حاصرت فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19 ) وأنها ستعيد فتح أبواب معظم أعمالها التجارية ابتداء من 19 مايو الجاري.

وقالت صحيفة نيويورك ديلي نيوز إنه سيسمح للمطاعم والمتاحف والمسارح ومتاجر البيع بالتجزئة وغيرها من الشركات بإعادة فتح أبوابها بكامل طاقتها، ما دام يتم الحفاظ على التباعد الاجتماعي، في إمباير ستيت وكذلك في نيوجيرسي وكونيتيكت المجاورتين.

وأضاف كومو خلال مؤتمر صحفي في مكتبه في مانهاتن: "إنها عملية إعادة فتح محسوبة. إنها إعادة فتح على مراحل ولكننا الآن في مرحلة سنخطو فيها خطوة كبيرة إلى الأمام في إعادة الفتح ... ويتم تنسيقها على المستوى الإقليمي، وهو أمر ذكي".

وحتى الآن، قدمت نيويورك 7ر15 مليون جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وتم تحصين 7 ملايين شخص تحصينا كاملا ضد الفيروس القاتل. وقال كومو إن العرض الحالي يفوق الطلب بالرغم من فتح الأهلية للقاح أمام أي شخص يزيد عن 16 عاما.