اتفاق لمد خط أنابيب غاز بين كينيا وتنزانيا

وقع الرئيس الكيني أوهورو كينياتا اتفاق مع نظيرته التنزانية سامية حسن لمد خط أنابيب غاز بين العاصمة التنزانية دار السلام وميناء مومباسا الكيني، حيث قال الزعيمان إنه جزء من مشروع طويل المدى لتشارك البلدان في مصادر الطاقة.



ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن كينياتا قوله في تصريحات للصحفيين إن الخط سيوفر الوقود اللازمة لمحطات الكهرباء في تنزانيا ويقلل تكلفة توليد الكهرباء.



كما تعتزم الدولتان استئناف استخدام بحير فيكتوريا كمحور لنقل الركاب والبضائع.



وقال الرئيسان في مؤتمر صحفي مشترك بالعاصمة الكينية نيروبي إنهما اتفقا على المزيد من ربط مشروعات البنية التحتية بدءا بخط الغاز والطرق السريعة.



ولم يحدد الزعيمان جدولا زمنيا لتنفيذ المشروعات وقالا إنه تم توجيه المسوؤلين المعنيين ببدء العمل على الفور.