قطع المياه عن مناطق شرق أسوان والصداقة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي، عن قطع مياه الشرب عن 7 مناطق شرق مدينة أسوان، نظرا للقيام بأعمال ربط الخطوط والشبكات الجديدة بمناطق حي شرق المدينة والتي لم يتم تغيرها منذ سنوات عديدة.



وأكدت الشركة، في بيان لها اليوم، اأنه سيتم قطع مياه الشرب من الساعة الرابعة فجر غد الأربعاء الموافق 5 / 5 / 2021 وحتى الساعة العاشرة من صباح نفس اليوم بالمناطق الآتية: "شارع السماد حتى المطحن – شرق كوبري الصدرية – السيل الريفي والجديد – الصداقة الجديدة – الزيداب – خورعواضه - الأمبركاب".



وناشدت الشركة السادة المواطنين والجهات الخدمية المعنية بتوفير احتياجاتهم واحتياجات المواقع الخدمية من مياه الشرب خلال ساعات انقطاع المياه.