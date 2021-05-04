محافظ الغربية يؤكد على ضرورة تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التهاون للحد من انتشار كورونا

رحمي : تطبيق قرارات الدولة يقي الجميع من تفشي فيروس كورونا المستجد





أكد طارق رحمي محافظ الغربية على ضرورة تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية وعدم التهاون في تنفيذها سواء من قِبَل الأفراد أو المنشآت حفاظاً على سلامة وصحة المواطنين وتنفيذاً لقرارات الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال حملة ليلية للمحافظ تفقد خلالها كورنيش طنطا وسكة المحلة حتى شارع ٣٠٦ وكوبري جيهان، حيث تشهد هذه الأماكن تواجد ملحوظ للمواطنين أثناء الأعياد والإجازات.

وفي السياق ذاته، وجه المحافظ بتواجد رؤساء المراكز والمدن ونوابهم باستمرار في الشارع لفض التجمعات وتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية.

وأهاب المحافظ بالمواطنين ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية من التزام التباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامة خاصةً بالأماكن المغلقة واتباع التعليمات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، كما أهاب بأصحاب (المحال التجارية، والمطاعم، والمقاهي والورش) الالتزام بمواعيد الغلق الصيفية ونسب الإشغال المقررة إلى جانب التباعد داخل المنشأة، وذلك حرصاً على صحة وسلامة الجميع وليس خوفاً من الغرامة.