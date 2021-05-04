ميركل تبدي إصرارها على تشديد قانون حماية المناخ بأسرع ما يمكن

أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن إصرارها على إدخال تشديدات على قانون حماية المناخ بأسرع ما يمكن؛ نتيجة للقرار الصادر من المحكمة الدستورية الاتحادية في هذا الشأن.



ونقل مشاركون في جلسة مشاورات افتراضية لكتلة التحالف المسيحي لوكالة الأنباء الألمانية عن ميركل قولها، اليوم الثلاثاء، إنه لن يتم تأجيل هذه القضية على المدى الطويل، مشيرة إلى أن مجلس الوزارء سيجري مشاورات حول إدخال تشديدات على هذا القانون في الأسبوع المقبل، على أن يتم طرح هذه التعديلات المقررة على البرلمان من أجل إقرارها خلال الدورة التشريعية الحالية.



وفي الوقت نفسه، أكدت ميركل أنه سيتم إجراء محاولة من أجل التوصل إلى موقف مشترك داخل الائتلاف الحاكم، وقالت إنه يجدر بنا اتخاذ رد فعل خلال الدورة التشريعية الحالية على قرار المحكمة الدستورية، معربة عن سعادتها حيال رد الفعل السريع من قبل حزبها والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري على قرار المحكمة، ورأت أن حماية المناخ تعني العدالة بين الأجيال.



وأضافت أنه لم يتحدد اليوم ما إذا كان من الضروري عقد جلسة للجنة الائتلاف من أجل التوصل إلى اتفاق داخل الائتلاف حيال قرار المحكمة.



كانت المحكمة الدستورية الاتحادية في كارلسروه ألزمت المُشَرِّع الألماني يوم الخميس الماضي بأن يحدد في موعد أقصاه نهاية العام المقبل الأهداف الخاصة بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري لفترة ما بعد عام 2030 على نحو أكثر تفصيلًا.



ويتعلق حكم المحكمة الدستورية بقانون حماية المناخ الحالي الذي ينص حتى الآن على كميات الانبعاثات المسموح بإصدارها حتى عام 2030 من قطاعات مثل شركات الطاقة والصناعة والنقل والزراعة.



ويُعْتَبَر حكم المحكمة بمثابة نجاح جزئي لشكاوى دستورية تقدم بها العديد من حماة المناخ.