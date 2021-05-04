بدء تنفيذ أعمال الطبقة الخرسانية للقطاع الأول بطريق سيوة

أعلن عصام عبد الغني، رئيس مركز ومدينة سيوة، البدء في تنفيذ أعمال الطبقة الخرسانية للقطاع الأول، تمهيدًا لرصف وازدواج الطريق الرابط مع مدينة مرسى مطروح، بطول ٥٠ كيلومترًا.

وأوضح اللواء مهندس آمون مرتضى أبو عمر، رئيس جهاز تعمير الساحل الشمالي الغربي، المنوط بتنفيذ مشروع رصف طريق سيوة، أنه من المنتظر الانتهاء من القطاع الأول بطول ٥٠ كم، أول عام ٢٠٢٢م، وعرض الحارات ١٢ مترًا من الخرسانة، وبتكلفة ٤٢٠ مليون جنيه، وأن جميع الأعمال تتم بأشراف وتنفيذ مجموعة متميزة من المهندسين والفنيين بالجهاز، وباستخدام معدات وتكنولوجيا جديدة لأول مرة في المنطقة الغربية.

يذكر أن طريق سيوة يبلغ طوله ٣٠٦ كيلومترات، ويربط شمال المحافظة من ناحية مدينة مرسى مطروح، حتى جنوبها بواحة سيوة على الحدود المصرية الليبية.