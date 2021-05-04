نصف الألمان قللوا من ممارسة الرياضة بسبب جائحة كورونا

كشفت نتائج استطلاع للرأي أُجْرِيَ حديثا في ألمانيا، ونشرت اليوم الثلاثاء، أن نحو نصف الألمان قللوا من ممارسة الرياضة في ظل جائحة كورنا.
وحسب نتائج الاستطلاع الذي أجراه مستشفى التأمين الصحي (ايه أو كيه) راينلاند/هامبورج في نهاية فبراير الماضي، فإن أكثر من 48% ممن شملهم الاستطلاع قالوا إنهم صاروا يتدربون بصورة أقل مما كان قبل الجائحة.
واستطلع المستشفى رأي أكثر من 10000 شخص.
وأوضحت النتائج أن الإحجام عن ممارسة الرياضة كان كبيرا على نحو ملحوظ بين الأصغر سنا، إذ وصلت نسبة الأشخاص الذين قللوا من ممارسة الرياضة في الشريحة العمرية بين 18 إلى 29 عاما إلى 56%.
ودعا المستشفى إلى مراعاة ممارسة الحركة خلال فترة الإغلاق، وقال نائب رئيس المستشفى، رولف بوخفيتس، إن من المهم أن يحافظ المرء على نشاطه مؤكدا أنه "حتى الأنشطة البدنية البسيطة مثل التنزه لها تأثير إيجابي على صحتنا".
وكانت نتائج الاستطلاع، أوضحت أيضا تزايد الإقبال على القيام بجولات التنزه أثناء فترة كورونا حيث قال 43% من الألمان إنهم صاروا يتنزهون في الفترة الحالية أكثر من ذي قبل.