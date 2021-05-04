وفاة أمين حزب مصر الحديثة بالغربية متأثرا بفيروس كورونا

توفي اللواء حسين شاهين أمين حزب مصر الحديثة بالغربية، ومساعد مدير أمن الغربية الأسبق، مساء الإثنين، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وجار تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية ودفنة بمقابر العائلة بطنطا.

وكان الفقيد الراحل أعلن إصابته بفيروس كورونا، بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس عليه، وأجريت له عدة تحاليل وفحوصات طبية وتم أخذ عينة طبية منه، وجاءت النتيجة إيجابية وتأكدت الإصابة بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل إحدى أقسام العزل الصحي بمستشفيات الغربية، وتدهورت حالته الصحية إلى أن وافتة المنية بعد 20 يوما.

ومن المقرر تشييع الجثمان ظهر اليوم، الثلاثاء، عقب صلاة الظهر، بمسجد منسي بمنطقة سيجر بدائرة أول طنطا.