جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة أخوة من طولكرم

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اعتقل جيش الاحتلال اليوم، ثلاثة أخوة من مخيم نور شمس شرق طولكرم.وذكرت مصادر محلية في طولكرم أن جيش الاحتلال اعتقل الأخوة ثائر ومحمود وإبراهيم سامي أعمر، أثناء مرورهم على حاجز أقامته على مفرق بلدة بلعا شرق المحافظة.