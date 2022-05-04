 جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة أخوة من طولكرم - بوابة الشروق
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جيش الاحتلال يعتقل ثلاثة أخوة من طولكرم


نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 4:29 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 4:29 ص

اعتقل جيش الاحتلال اليوم، ثلاثة أخوة من مخيم نور شمس شرق طولكرم.
وذكرت مصادر محلية في طولكرم أن جيش الاحتلال اعتقل الأخوة ثائر ومحمود وإبراهيم سامي أعمر، أثناء مرورهم على حاجز أقامته على مفرق بلدة بلعا شرق المحافظة.


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