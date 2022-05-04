 الجزائر.. صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية - بوابة الشروق
الأربعاء 4 مايو 2022 7:17 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. ما هو أفضل مسلسل دراما رمضاني في الموسم الحالي؟








النتـائـج تصويت

الجزائر.. صفر إصابات ووفيات بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

هديل هلال
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 6:43 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 6:43 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند 265 ألفا و782 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و358 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت «الصحة» الجزائرية مواطنيها، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك