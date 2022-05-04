أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، في بيان لها اليوم الأربعاء، عدم تسجيل أي إصابة أو وفاة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، وذلك بحسب ما نشره موقع جريدة «النهار» الجزائري.

وأوضحت الوزارة، أن العدد الإجمالي لحالات الإصابات استقر عند 265 ألفا و782 حالة، فيما بات العدد الإجمالي للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 178 ألفا و358 شخصا، كما استقر العدد الإجمالي للوفيات عند 6 آلاف و875 حالة.

وأوصت «الصحة» الجزائرية مواطنيها، بضرورة الالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.

وكانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحي المفروض بسبب كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية، مع التقيد بباقي الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضي الجزائرية.