باسف تدرس التخلص من أنشطة فينترشال ديا في روسيا

(د ب أ)

قالت مصادر مطلعة إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف تدرس خطة للتخلص من أصولها الروسية التابعة لشركة فينترشال ديا التابعة لها، لصالح الشركة المشتركة لها مع أحد المليارديرات الروس.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن المصادر القول إن شركة الكيماويات الألمانية العملاقة تقيم الخيارات المتاحة والتي قد تتضمن نقل أصولها الروسية وعمليات فينترشال إلى شركة ليتروان للاستثمار المملوكة للمليادير الروسي ميخائيل فريدمان. وبحسب المصادر فإن أي انفصال سيسمح لباسف بإحياء خطط الطرح العام الأولي للأنشطة المتبقية من فينترشال، وهي خطوة قد لا تعترض عليها ليتروان.

كانت باسف قد أعلنت الشهر الماضي تخليها عن خطة للطرح العام الأولي لأنشطتها في قطاع النفط والغاز الطبيعي في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا. وكانت الشركة تخطط لهذا الطرح كوسيلة للخروج من نشاط النفط والغاز الطبيعي.

وتمتلك الشركة الألمانية 67% من أسهم فينترشال إحدى أكبر الشركات الأوروبية في مجال التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي وتضم 2400 موظف، في حين تمتلك ليتروان الحصة المتبقية.

وحققت فينترشال خلال العام الماضي أكثر من 11% من إيراداتها البالغة 8ر7 مليار يورو (2ر8 مليار دولار) من روسيا.