ارتفاع أرباح إكوينور النرويجية للطاقة

أعلنت شركة الطاقة النرويجية إكوينور، اليوم الأربعاء، ارتفاع صافي أرباحها خلال الربع الأول من العام الحالي إلى 71ر4 مليار دولار مقابل 85ر1 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، في الوقت نفسه سجلت الشركة انخفاضا صافيا في قيمة الأصول بقيمة 08ر1 مليار دولار بسبب أصولها في روسيا.

وبلغت أرباح الشركة بعد الضرائب ووضع المتغيرات الموسمية في الحساب 18ر5 مليار دولار مقابل 29ر1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام الماضي.

وبلغ إجمالي إيرادات الشركة النرويجية خلال الربع الأول من العام الحالي 42ر18 مليار دولار مقابل 78ر5 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقرر مجلس إدارة الشركة صرف توزيعات نقدية بقيمة 20ر0 دولار للسهم الواحد، مع استمرار صرف التوزيعات النقدية الاستثنائية بقيمة 20ر0 دولار للسهم عن الربع الأول من العام الحالي.