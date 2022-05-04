هشام ماجد وتايسون ونجلاء بدر في افتتاح مهرجان مالمو السينمائي





انطلق اليوم الأربعاء، مهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، في دورته الـ 12، والتي تستمر حتى 9 مايو، ويعود بها للتنظيم الفعلي الكامل بعد جائحة كورونا.



وحضر الافتتاح عددا كبيرا من نجوم الفن المصري، أبرزهم "هشام ماجد وأحمد فتحي، ونجلاء بدر ومحمد ممدوح تايسون".



كما حضر من الفنانين العرب جمال سليمان، وصبا مبارك، وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم الباشا، وآخرين.



ويشهد المهرجان عرض فيلم "بنات عبد الرحمن" للمخرج زيد أبو حمدان، وفيه تلعب النجمات صبا مبارك وفرح بسيسو وحنان الحلو ومريم الباشا، أدوار أربع أخوات مختلفات تضطرهن الظروف للعودة إلى منزل العائلة بعد سنوات من انعزالهن عن بعض، لحل لغز اختفاء والدهن المفاجئ، ولكن رحلة البحث السرية تكشف لهن أسراراً جديدة.



ويعرض المهرجان هذا العام 56 فيلمًا (31 فيلما طويلا، و25 فيلما قصيرا)، من 14 دولة عربية مع شراكات إنتاجية من 10 دول غربية تشكل انتاجات السينما العربية الحديثة، تبوح بين مشاهدها بقضايا الوطن وتعكس الهوية السينمائية العربية التي تكشف عن نفسها أمام الأوروبي أوفقا لأفكار مبدعيها.