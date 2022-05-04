تراجع أسهم شركات التكنولوجيا الأمريكية قبل إعلان قرار سعر الفائدة الأمريكية



تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا والإنترنت الأمريكية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، قبل يوم من اجتماع مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي غدا الخميس، حيث من المتوقع إعلان أكبر زيادة في سعر الفائدة الأمريكية منذ 2000.



وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى تراجع أسهم شركات أمازون دوت كوم بنسبة 8ر2% وألفابيت (الشركة الأم لشركة جوجل) بنسبة 4ر1% ونفيديا 8ر2% وميتا بلاتفورمس (الشركة الأم لشركة فيسبوك) 4ر1%، مايكروسوفت بنسبة 9ر0% في حين ارتفع سعر آبل بنسبة 2ر0%.



وتراجع المؤشر الفرعي لأسهم شركات التكنولوجيا بنسبة 5ر2%، في حين تراجعت سلة جولدمان ساكس لأسهم شركات البرمجيات التي تزيد قيمتها عن قيمة مبيعاتها بمقدار 8 مرات على الأقل، بنسبة 4ر5%.



وتراجع مؤشر فلاديلفيا لأسهم شركات أشباه الموصلات بنسبة 1%، رغم النتائج الإيجابية لشركة أيه.إم.دي للرقائق الإلكترونية.