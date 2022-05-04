الإمارات الـ 14 عالميا في عدد المباني المستدامة

أكد الرئيس التنفيذي لشركة لوتاه للعقارات رجا علم الدين، تزايد أهمية تبني الممارسات المستدامة والصديقة للبيئة بالنسبة للقطاع العقاري في الإمارات، لافتاً إلى أن هناك أربعة توجهات مستدامة بارزة يشهدها القطاع تتمثل في تبنّي مبدأ توفير الطاقة وإنشاء مدن ذكية بالإضافة إلى المباني الذكية وتلبية متطلبات الجيل التالي من مشتري المنازل.

وقال علم الدين، في تصريحات لصحيفة "البيان الاقتصادي" نشرتها اليوم الأربعاء، إن الإمارات اتخذت عدة خطوات فاعلة في هذا المجال، ففي مسح أجرته مؤسسة "نايت فرانك" شمل 373 متخصصاً في مجال العقارات، احتلت الإمارات المرتبة 14 عالمياً من حيث عدد المباني المستدامة، كما أنها كانت الدولة الوحيدة من دول مجلس التعاون الخليجي التي ظهرت ضمن أفضل 30 مبنى، حيث بلغ عدد المباني الخضراء فيها 869 مبنى.

وذكر أن المنتدى الاقتصادي العالمي وجد أن صناعة البناء حول العالم مسؤولة عن نحو 38% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بينما تمثل المباني أكثر من 30% من استهلاك الطاقة العالمي.

وأوضح أنه في الإمارات يعتبر استخدام الطاقة من أكبر نفقات تشغيل المباني، حيث يمثل ما يقرب من ثلث ميزانيات التشغيل، كما أنه مسؤول عن حوالي 20% من انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد.

وأضاف أن استخدام الطاقة المتجددة والمواد المستدامة بيئياً يُعتبر من الأولويات القصوى التي تحتل الصدارة لإظهار التأثير الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قائلا إن أبرز التوجهات التي يشهدها القطاع، والمجتمعات الحضرية تستخدم التكنولوجيا النظيفة، سواء كانت إنترنت الأشياء أو أجهزة تعزيز الكفاءة، للحد من التلوث.



