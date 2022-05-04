الرئيس الأمريكي يطالب المشرعين في البلاد بتسهيل إجراءات دخول العلماء الروس

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طالب الرئيس الأمريكي، جو بايدن، الكونجرس بتعديل قانون الهجرة والجنسية لتسهيل حصول الروس المتعلمين تعليما عالياً على تأشيرات للعمل في الولايات المتحدة.

وأوضحت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية اليوم/ الثلاثاء/ أن هذا الطلب في حالة تنفيذه فسوف يسمح للروس الحاصلين على درجة الماجستير أو الدكتوراه في مجالات العلوم أو التكنولوجيا أو الهندسة أو الرياضيات بالتقدم للحصول على تأشيرة دون الحصول أولاً على راعي صاحب عمل في الولايات المتحدة.

وأضافت القناة أن هذا سيتطلب أيضاً من وزارة الأمن الداخلي الإسراع في النظر في مثل هذه الطلبات كما جاء في الوثيقة "حسب الاقتضاء" ومع إجراء الفحص اللازم.