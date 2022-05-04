انتظام العمل بموانئ البحر الأحمر في ثالث أيام عيد الفطر المبارك

أكدت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، في بيان لها اليوم الأربعاء، انتظام العمل بكل الموانئ لليوم الثالث على التوالي لعيد الفطر المبارك.

ويتابع اللواء محمد عبد الرحيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العمل بالموانئ خلال إجازة عيد الفطر المبارك من خلال مركز العمليات الرئيسي، ومراكز العمليات الفرعية بالموانئ بمحافظات جنوب سيناء، والسويس، والبحر الأحمر.

وأوضح البيان، أن موانئ البحر الأحمر شهدت اليوم تداول 73 شاحنة، و6 سيارة ملاكي، وسجلت الحركة الملاحية بالهيئة وصول وسفر 4 سفن، إضافة إلى تواجد 18 سفينة على أرصفة موانئ الهيئة، ومن المنتظر دخول 2 سفينة جديدة اليوم.

واستقبل ميناء نويبع السفينتين سيناء وعمان، وعلى متنهم 73 شاحنة فارغة، و6 سيارات ملاكي، وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 134 راكبا بموانيها.