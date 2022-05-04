دول أوروبية تدفع في اتجاه بدء مفاوضات التجارة الحرة بسبب الحرب على أوكرانيا

تدفع مجموعة من دول الاتحاد الأوروبي، في اتجاه بدء المفاوضات بشأن اتفاقيات التجارة الحرة المتعثرة، حيث إن الحرب الروسية في أوكرانيا تهدد اقتصاد التكتل ومصالحه الأمنية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.



وأظهرت مسودة خطاب اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أن عشر دول على الأقل، بينها ألمانيا وإسبانيا، تخطط لإرسال خطاب إلى الاتحاد الأوروبي لتسريع المحادثات المؤجلة. واعترضت فرنسا بفاعلية العمل على الاتفاقيات المنتظرة قبل انتخاباتها الرئاسية في أبريل.



ويحذر الخطاب من أن الاتحاد الأوروبي قد يتخلف عن دول أخرى مثل اليابان حيث 80 % من تجارتها تغطيها اتفاقيات التجارة الحرة.



وجاء في الخطاب أن الدول الأخرى التي تستغل مثل هذا النوع من المعاهدات التجارية "يجب أن تكون بمثابة دعوة تحذيرية لأوروبا".



وأشار الخطاب إلى أن هذه الاتفاقيات ضرورية لجعل الاتحاد الأوروبي أقل اعتمادية وضعفا.



وأضافت مسودة الخطاب التي لاتزال عرضة للتغيير "تظهر الحرب الروسية على أوكرانيا أن الخيارات الاستراتيجية الخاصة بالاتحاد الأوروبي لا تحدث في فراغ ولكن في سياق عالمي حيث القوى المختلفة والتكتلات الاقتصادية تتنافس على القيادة".