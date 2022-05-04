 في تراجع لافت.. إيران تسجل 7 حالات وفاة و252 إصابة جديدة بكورونا - بوابة الشروق
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في تراجع لافت.. إيران تسجل 7 حالات وفاة و252 إصابة جديدة بكورونا

د ب أ
نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 4:04 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 4:04 م

أعلنت وزارة الصحة الإيرانية، اليوم الأربعاء، تسجيل 7 حالات وفاة و252 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكرت الوزارة اليوم أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز 7 ملايين و223 ألف حالة.

وأوضحت العلاقات العامة في وزارة الصحة والعلاج والتعلیم الطبي أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بفيروس كورونا قد وصل إلى 141138 حالة وفاة.

وذكرت أن عدد المتعافين وصل إلى ستة ملايين و 994 ألف حالة، وفقا لوكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية "إرنا".

وتشهد إيران تراجعا لافتا في أعداد إصابات كورونا، بعدما كانت سجلت ارتفاعات قياسية في ذروة انتشار المتحور أوميكرون.


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