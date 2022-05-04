تراجع الصادرات الألمانية لروسيا لأقل مستوى خلال عقدين

تراجعت الصادرات الألمانية لروسيا، لأقل مستوى لها خلال عقدين، حيث ساهم الهجوم الروسي على أوكرانيا في تراجع التجارة الكلية، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال مكتب الإحصاءات الألماني في بيان اليوم الأربعاء، إن المبيعات إلى روسيا تراجعت بنسبة 63% إلى 860 مليون يورو (905 ملايين دولار) في مارس "بسبب العقوبات المفروضة" عقب الغزو "والتدابير الناتجة عنه لتقييد الصادرات والسلوكيات غير المصرح بها للمشاركين في السوق".

وتراجع إجمالي الصادرات بنسبة 3.3% عن الشهر السابق.

وتعمل الحكومات والشركات على قطع العلاقات مع روسيا وسط الغضب الغربي تجاه الهجوم وسيل العقوبات المفروض على الكرملين وأقطاب الأعمال المرتبطين به، ومن ناحية أخرى أصبحت التوقعات الاقتصادية الألمانية غامضة حيث إن قطاعها التصنيعي الرئيسي يعاني من نقص المدخلات والتضخم القياسي نتيجة للحرب.

وقال كارستن برزيسكي من شركة أي.إن.جي. "بالنظر إلى المستقبل ، ورغم سجل الطلبيات الممتلئ بشدة، مازالت التوقعات قصيرة المدى للصادرات الألمانية غير مشجعة"، مضيفا أن الإغلاقات المرتبطة بالجائحة في الصين تفاقم النقص في التوريد القائم بالفعل.

وأضاف "من المرجح للغاية أن الحرب في أوكرانيا سوف تعرقل سلاسل التوريد الأخرى للأبد. وبشكل عام، وفي ظل الاحتمالية المرتفعة أن الحرب سوف تسرع اتجاه تفكيك العولمة واستمرار ارتفاع أسعار الطاقة لفترة أطول، يواجه قطاع الصناعة المزيد من الرياح المعاكسة".