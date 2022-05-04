 ناسا ترسل صورا عارية للفضاء لإغراء الفضائيين - بوابة الشروق
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ناسا ترسل صورا عارية للفضاء لإغراء الفضائيين


نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 7:31 م | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 7:31 م
يخطط علماء وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا) لإطلاق صور عارية للبشر فى الفضاء على أمل جذب الفضائيين إلى الأرض.

وستتضمن الصور وهى عبارة عن رسومات لرجال ونساء بجانب تصوير الحمض النووى، دعوة يمكن الرد عليها من قبل الفضائيين إن وجدوا.

فقد كشف علماء ناسا عن الصور فى دراسة تعد جزءا من مشروع يسمى «منارة فى المجرة» وتهدف لإرسال رسالة إلى أى حضارة غريبة يمكن أن تكون موجودة هناك.

ويعتقد العلماء أن الرسم التوضيحى المنقسم لرجل وامرأة عاريين يلوحان، يمكن أن يساعد فى التواصل مع كائنات فضائية، وفق ما نقل موقع «نيويورك بوست».

يذكر أن مفهوم إرسال صور لأشخاص عراة إلى الفضاء ليس جديدا، بل تم إرسال لوحات إلى الفضاء فى بعثتى بايونير 10 و1973 بايونير 11، كما تضمنت رسومات لبشر عراة.

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