انتعاش حركة شراء الذهب فى السوق المحلى خلال عيد الفطر المبارك

شهد سوق الذهب انتعاشا خلال الأيام الأخيرة من شهررمضان وعيد الفطر المبارك رغم ارتفاع الأسعار، وذلك بسبب المناسبات السعيدة مثل الأفراح والأعياد.

وقال عضو غرفة صناعة المشغولات الذهبية باتحاد الصناعات المصرية رفيق العباسي - فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الاوسط - إن مبيعات الذهب تزداد بشكل ملحوظ خلال الأعياد خاصة وأن الأعياد مرتبطة فى مصر بإقامة الأفراح، منوها بأن السوق المحلى شهد رواجا لشراء سبائك الذهب، مرجعا ذلك إلى أن الذهب مخزن للقيمة والاستثمار فيه مضمون، وأوضح أنه يمكن الاستفادة منه فى الادخار فيه لأنه يحتفظ بقيمته مدى الحياة ولا يتأثر.

وأرجع العباسي ارتفاع أسعار الذهب فى السوق المحلى إلى ارتفاعه عالميا فى البورصات الأجنبية بجانب زيادة الطلب فى السوق المحلى من جانب الأفراد، وأشار إلى أن محلات الصاغة قد زودت بتشكيلة متنوعة الأوزان والأشكال تناسب جميع الأذواق والفئات.

وأوضح أنه مع ارتفاع أسعار الذهب يلجأ 80% من المصريين إلى شراء عيار 21، مرجعا ذلك إلى اعتقاد الكثير منهم بأنه حافظ للقيمة ويمكنهم الاستثمار فيه.