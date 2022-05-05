زيلينسكي للدنمارك: حرب أوكرانيا بنفس سوء الحرب العالمية الثانية



دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشعب الدنماركي إلى تذكر الاحتلال النازي، وكيف تم تحريرهم عندما انهزم النازيون في الحرب العالمية الثانية، في تصريحات خلال فعالية انعقدت في كوبنهاجن وآرهوس.



وأضاف زيلينسكي لدى انضمامه إلى الفعالية عبر الفيديو أن العالم احتفل في ذلك الوقت وأمل في أن تكون تلك الحرب الوحشية هي الأخيرة. إلا أن الحرب عادت بغزو روسيا لأوكرنيا، وقال إن هذه الحرب وحشية كالحرب التي يتم الاحتفال بذكراها في مايو من كل عام.



وذكر أنه تم إطلاق نحو 1000 صاروخ ضد الأوكرانيين، استهدف معظمها منشآت مدنية مثل رياض الأطفال والمدارس والجامعات. وأضاف أن "المحتلين قتلوا بالفعل 220 طفلا ولا نعرف الوضع في الأراضي المحتلة".



وأوضح أن "الدولة الروسية ليست مستعدة لوقف الحرب. إنهم يحلمون بغزو أوكرانيا ودول أوروبية أخرى. وما زالوا يحلمون باختفاء الحرية في أوروبا".