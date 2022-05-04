إقبال كثيف من مواطني الوادي الجديد على الحدائق والمتنزهات خلال أيام عيد الفطر





شهدت الحدائق العامة والمتنزهات ومراكز الشباب بالوادى الجديد، إقبالا كثيفا من جانب المواطنين خلال أيام عيد الفطر المبارك على مستوى مراكز المحافظة الإدارية الخمسة، وشهدت حديقة 30 يونيو الحكومية شمال مدينة الخارجة، إقبالاً غير مسبوق فى ظل وجود عدد من حمامات السباحة ووسائل الترفيه الحديثة التى وفرتها المحافظة لأول مرة هذا العام للمواطنين؛ بهدف إسعادهم وتوفير وسائل ترفيه فى ظل ارتفاع درجات الحرارة.



وفى سياق متصل، أجرت حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، زيارة لمستشفى الداخلة العام؛ وذلك لمتابعة سير العمل به وتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة عيد الفطر المبارك، يرافقها نبيل حنفي رئيس مركز الداخلة، والدكتور عبدالله كامل مدير الإدارة الصحية بالداخلة، والدكتور محمد رشاد مدير المستشفى، حيث اطمئنت على الحالة الصحية للمرضى ومستوى الخدمة الطبية المقدمة، وتفقدت أقسام الرعاية الصحية وحضانات الأطفال، وشددت على الانضباط الإداري وتدبير أجهزة بصمة لتسجيل الحضور والانصراف بالمستشفى.



وتابعت منظومة العمل بغرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمركز، وأعمال توريد محصول القمح بالمركز وحصر ومسح المخالفات وحالات التعدي على أراضي الدولة والتعامل معها بالتنسيق مع وحدة المتغيرات المكانية، وأشارت إلى التنسيق الدائم مع الغرفة الرئيسية بديوان عام المحافظة والتعامل مع أى طوارئ وتلقى البلاغات من المواطنين خلال أيام العيد.