الصحة العالمية تحذر من أثر الحرب في أوكرانيا وكورونا على الصحة النفسية في أوروبا





ترى منظمة الصحة العالمية أن أوروبا تمر بوقت عصيب في الكفاح ضد مشاكل الصحة النفسية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا والحرب في أوكرانيا.



وقال هانز كلوج بمنظمة الصحة العالمية، في كوبنهاجن اليوم الأربعاء، "تمر منطقتنا باضطراب وتغيير شديدين". وأضاف أن الجائحة وضعت الصحة النفسية في بؤرة الضوء، بينما يؤثر الصراع المسلح في أوكرانيا على السلامة العقلية لملايين الأشخاص.



وتابع كلوج "أفسحت 10 أسابيع من الحرب في أوكرانيا المجال لقدر لا يحصى من الغموض وعدم الأمن والحزن والفقدان". وسلط الضوء على نحو 190 هجوما على أجهزة الصحة في أوكرانيا وهو ما قال إنها "سلبت الأمل من عدد لا يحصى له من الأشخاص وحالت دون حصولهم على الخدمات الصحية".



أدلى كلوج بهذه التصريحات في معرض إعلانه عن الاجتماع الأول لتحالف عموم أوروبا للصحة النفسية الذي يرمي إلى تشجيع التحرك على كل المستويات للتصدي لاحتياجات الصحة النفسية المهملة عبر كل أنحاء أوروبا.



وجرى إطلاق التحالف في سبتمبر 2021 ويضم 53 دولة في منطقة أوروبا بمنظمة الصحة العالمية، إلى جانب منظمات غير حكومية دولية وخبراء وأشخاص تضرروا من جراء مشاكل الصحة النفسية.



وبحسب منظمة الصحة العالمية، هناك أكثر من 150 مليون شخص بالمنطقة مروا بمشاكل مرتبطة بالصحة النفسية في 2021. ولا يتلقى سوى واحد بين كل ثلاثة أشخاص مصابين بالاكتئاب حاليا المساعدة التي يحتاجونها. وقالت إن مشاكل الصحة النفسية تطال كل الفئات العمرية وكل الطبقات الاجتماعية.