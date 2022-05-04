شمايكل: لن نقبل بالمركز الثاني في دوري المؤتمر الأوروبي

تعهد الدنماركي كاسبر شمايكل حارس مرمى فريق ليستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم بعدم الاكتفاء بالمركز الثاني حال تأهل ليستر سيتي إلى نهائي مسابقة دوري المؤتمر الأوروبي.

ويحل ليستر ضيفا على روما الإيطالي غدا الخميس في إياب الدور قبل النهائي للبطولة ويطمح الفريق إلى اجتياز عقبة روما وبلوغ أول نهائي أوروبي في تاريخه.

وكانت مباراة الذهاب على ملعب ليستر الأسبوع الماضي انتهت بتعادل الفريقين 1 / 1 .

وسبق لشمايكل أن توج مع الفريق بألقاب الدوري الإنجليزي وكأس الاتحاد الإنجليزي وكأس الدرع الخيرية، ويطمح اللاعب إلى إضافة هذا اللقب الأوروبي لسجله مع الفريق.

وقال شمايكل في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) اليوم الأربعاء : "إنها كأس أوروبية. كل البطولات مهمة. كل بطولة تستطيع الفوز بها مهمة. لا ألعب كرة القدم لأفوز بالمركز الرابع أو الخامس أو السادس.. الأمر يتعلق بالفوز بالبطولات. هذا هو ما يتذكره المشجعون واللاعبون، هذه اللحظات التي ترفع فيها الكؤوس".

وأشار شمايكل إلى أن روما فريق خطير وربما شعر بالسعادة لاقتناص التعادل في مباراة الذهاب أملا في حسم المواجهة على ملعبه إيابا.

وأصبح جيمس ماديسون وكيرنان ديوسبيري هال لاعبا ليستر جاهزين للمباراة كما يتواجد المهاجم المخضرم جيمي فاردي في صفوف الفريق بعد عودته إلى القائمة قبل أيام.

وشارك ليستر في البطولة الأوروبية بعد تتويجه في الموسم الماضي بلقب كأس إنجترا للمرة الأولى في تاريخه وتم نقله إلى دوري المؤتمر الأوروبي اثر خروجه من دور المجموعات بمسابقة الدوري الأوروبي في ديسمبر الماضي.

وبلغ الفريق المربع الذهبي لدوري المؤتمر بعد تغلبه على آيندهوفن الهولندي 2 / 1 في إياب دور الثمانية كما سبق له الفوز على رين الفرنسي في دور سابق بالبطولة.