الأمن يكشف ملابسات ما تم تداوله بقيام البعض بآداء صلاة العيد على قضبان السكة الحديد بالدقهلية

أ ش أ

كشفت الأجهزة الأمنية المعنية بوزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، بشأن قيام مجموعة من الأشخاص بآداء الصلاة على قضبان السكة الحديد، وتوقف أحد القطارات بمدينة طلخا بالدقهلية لذات السبب.

وبالفحص تبين أنه أثناء إقامة صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد محطة القطارات بمدينة طلخا بالدقهلية، ونظراً لزيادة أعداد المصلين وقت أداء الصلاة، قام بعضهم بافتراش المزلقان المجاور للمحطة، وتزامن ذلك مع توقف أحد القطارات بالمحطة ضمن المحطات المقرر وقوفه بها، ولم يؤثر ذلك على حركة القطارات.