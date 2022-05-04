مسؤول عراقي: خطط لتجميع طائرات قتالية والبدء بتصنيع أسلحة تحقق الاكتفاء الذاتي

أكدت هيئة التصنيع الحربي العراقية، دخول خطوط إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والأعتدة الخفيفة إلى الخدمة والتحرك نحو تجميع طائرات قتالية وتصنيع أخرى للمراقبة، مشيرة إلى إبرام مذكرات تفاهم مع عدة دول لتدعيم عملية صناعة السلاح.

ونقلت كالة الأنباء العراقية "واع"، اليوم الأربعاء، عن رئيس هيئة التصنيع الحربي محمد صاحب الدراجي قوله إن "هنالك خطوطا إنتاجية جديدة لصناعة الأسلحة والأعتدة الخفيفة دخل قسم منها الخدمة والقسم الآخر في طور الوصول إلى مرحلة البدء بعمليات الإنتاج".

وأكد الدراجي أن "العراق أبرم مذكرات تفاهم مع عدة دول لتعزيز عملية تسليح القوات الأمنية ونقل التكنولوجيا والمساعدة في تطوير صناعتنا الحربية"، مبيناً أن "مدى تأثير ومصداقية هذه المذكرات يتضح بالتجربة ولغاية الآن أبرمنا مذكرات مع تركيا وبولندا ونحن في إطار توقيع مذكرات تعاون مع بريطانيا وباكستان ومدى نجاح الموضوع يتضح مع مرور الوقت".

وأوضح أن "الظروف التي مر بها العراق استنزفت طاقات وموارد عسكرية واقتصادية، ونحتاج إلى استراتيجية جديدة لبناء قدراتنا الدفاعية وقدرات الجيش، وهذه الاستراتيجية يجب أن تبنى على أساس أن قوة البلد هي المدعاة للسلام، والسلاح وسيلة ردع فقط لكل من يفكر بالاعتداء على البلد".

وأضاف: "نحتاج إلى تطوير كبير في كم ونوع الأسلحة، وأيضاً الحروب تغيرت وأصبح للأمن السيبراني والحرب الإلكترونية والاقتصادية دور واضح، وتوطين الصناعة العسكرية في العراق له أهمية كبيرة جداً في درء الحرب الاقتصادية على البلاد والحفاظ على العملة الصعبة وتقوية الأمن القومي للعراق".

ولفت الدراجي إلى أنه "للوصول إلى مستوى جيد من الاكتفاء في الجانب التسليحي يجب تطبيق استراتيجية واضحة، إذ يجب التعاون مع القطاع الخاص وأن تكون عقلية الدولة والمسؤول مبنية على أن يكون المستهلك النهائي الذي يحتاج لتدعيمه وتحقيق الاكتفاء هو الجيش، بتدعيم عمل هيئة التصنيع الحربي وتحقيق الاكتفاء المنشود".

وشدد على أهمية "ترسيخ فكرة تصنيع السلاح في الداخل، مجتمعيا، كواجب وطني داعم للأمن القومي وذي فائدة اقتصادية كبيرة للبلد لأنه سيمنع خروج الأموال الممكن الاستفادة منها داخلياً".

وبخصوص موضوع تجميع وتصنيع الطائرات بمختلف أنواعها قال الدراجي: "لدينا مشروع لتجميع الطائرات المقاتلة والدولة تبنت مشروع طائرة مقاتلة تصنع محلياً ولدينا نقاشات مع بعض الدول لتجميع طائرات (الهليكوبتر) في العراق فضلا عن عمليات التصليح والصيانة".



