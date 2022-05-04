الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البيلاروسي العملية العسكرية في أوكرانيا

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العلاقات الثنائية بين البلدين.وناقش الجانبان خلال الاتصال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.