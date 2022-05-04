 الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البيلاروسي العملية العسكرية في أوكرانيا - بوابة الشروق
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الرئيس الروسي يبحث مع نظيره البيلاروسي العملية العسكرية في أوكرانيا

مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو - صورة أرشيفية
مباحثات بين بوتين ولوكاشينكو - صورة أرشيفية

نشر في: الأربعاء 4 مايو 2022 - 3:25 ص | آخر تحديث: الأربعاء 4 مايو 2022 - 3:25 ص

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في اتصال هاتفي مساء الثلاثاء مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو العلاقات الثنائية بين البلدين.
وناقش الجانبان خلال الاتصال العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.


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