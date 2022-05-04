صناع راجعين ياهوى يكشفون للميس الحديدي تفاصيل العمل

قال المنتج تامر مرتضى منتج مسلسل راجعين ياهوى إنه بالفعل من قدم النص للفنان خالد النبوي و رداً على سؤال الحديدي : ماهي الاسباب التي دفعتك للعمل على نصو أسامة أنور عكاشة خاصة أنه ليس من السهل أن يقبل المنتجون على كتابات أسامة أنور عكاشة قال : " إحنا بالفعل كنا بنعمل على تطوير هذا المشروع مع المتحدة للخدمات الاعلامية وبالفعل وإحنا بنطور المشروع ده كان متعلق بكتابات الاسماء الكبيرة مثل وحيد حامد واسامة أنور عكاشة وعندما سمعنا النص الاذاعي تحمسنا له جداً بالتعاون مع المتحدة للخدمات الاعلامية "

تابع في لقاء " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:رداً على سؤال الحديدي : ألم تشعر بأنه مغامرة في رمضان مع إنتشار طابع الاكشن والكوميديا ؟ قال : كان فيه مخاطرة بسيطة لكن وأنا بقرر بصيت على الجيل الجديد وعندي بنات صغيرين وتحمست للعمل لان حكاية راجعين ياهوى بتبص على أصلنا وإحنا جايين منين في الاساس وماحمسنا النص الاذاعي كان رائع "

أردف : كنا بنفكر مين هيبقى بليغ أبو الهنا ؟ والصراحة مفكرناش كتير وقررنا أنو يبقى خالد النبوي بلا تردد أو تفكير لان شخصية بليغ مصرية جداً وكذا خالد النبوي وكان لازم يبقى تقيل ومش شرط يبقى شكله حلو أو شاطر فقط وده كان كله منطبق على خالد النبوي "

من جانبه قال المخرج محمد سلامة :أنه كان يشعر بالخوق والتوتر في باديء الامر بسبب وجود نجم كبير مثل خالد النبوي وسيناريو لشخص كبير مثل أاسامة أنور عكاشة أشعره بالخوف

تابع في لقاء " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:أي حد كان لازم يخاف بالاضافة إلى أنني عندما سمعت النص الاذاعي خفت كويس عشان كمية التفاصيل الي موجد حكاية وقصة وفيها تاتش كوميدي وأنا كنت مؤمن بخالد النبوي وقلتله من وأنا صغير جداً وأنا بشوفك بليغ أبو الهنا "

أما محمد سليمان عبد الملك الكاتب والسيناريست فقد أكد أن هذا ليس أول تعاون مع خالد النبوي ولكن سبقه طومان باي تابع في لقاء " خلال برنامج " كلمة أخيرة " الذي تقدمه الاعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:إسم أسامة أنور عكاشه إسم يخض ورغم أني مش من تلاميذه وهو عايش لكن أنا بشتغل الشغلانة دي حباً فيه وبالتالي ده كان مخاطرة كبيرة "