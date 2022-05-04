مدفيديف: تصريح الناتو الأخير يعني إمكانية نقل أسلحة نووية إلى بلدان أخرى في الحلف



أكد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف أن تصريح حلف "الناتو" الأخير بشأن أنه لم يعد مرتبطا مع روسيا بأي اتفاقات، يعني احتمال نقل أسلحة نووية إلى دول جديدة العضوية في الحلف، موضحًا أن"القانون التأسيسي بين الناتو وروسيا الصادر في 27 مايو عام 1997 ليس معاهدة دولية، إنه وثيقة سياسية".

ونقلت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية عن مدفيديف قوله: "أعلن أعضاء الناتو اليوم أنهم يعتبرون أنفسهم غير ملزمين بالقانون التأسيسي مع روسيا، وأن الظروف تغيرت، وأن عواقب هذه الخطوة بسيطة بما يمكن من نقل أسلحة نووية إلى أراضي دول جديدة العضوية في الحلف، على سبيل المثال السويد وفنلندا، وإجراء عمليات عسكرية استفزازية بالقرب من الحدود الروسية والقيام بأي شيء بغيض".

وأضاف: "لقد فعلوا ذلك سابقا، ولكن على الأقل كان هناك قانون تأسيسي استندنا إليه عندما أردنا الاحتجاج على أفعالهم والآن أعضاء الناتو لا يتحدثون بشكل مباشر عن الانسحاب من القانون التأسيسي، ويكتفون بقول إن "الاتفاق لم يمت بعد".