هينتيريجير يعود لفرانكفورت قبل المواجهة الحاسمة أمام ويستهام

بات بإمكان انتراخت فرانكفورت الألماني الاعتماد على مدافعه مارتين هينتيريجير خلال المواجهة أمام ويستهام يونايتد الإنجليزي غدا الخميس في إياب الدور قبل النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، بعد تعافيه من الإعياء.

وتدرب هينتيريجير /29 عاما/ مع الفريق اليوم الأربعاء، وتمثل عودته دفعة كبيرة لفرانكفورت الذي يسعى للتأهل لنهائي بطولة قارية للمرة الأولى منذ تتويجه بلقب كأس الاتحاد الأوروبي عام 1980.

وفاز فرانكفورت 2 /1 في مباراة الذهاب التي جرت في لندن الأسبوع الماضي، وحال تأهله إلى النهائي فإنه سيواجه الفائز من مباراة لايبزج الألماني وجلاسكو رينجرز الاسكتلندي، يوم 18 مايو الجاري في أشبيلية الإسبانية.

ولازالت الشكوك تحوم حول مشاركة المهاجم ياسبر ليندستروم الذي يعاني من إصابة في الفخذ، ولكن باستثناء ذلك، لا توجد أي غيابات عن الفريق.