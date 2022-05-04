إثيوبيا تعين كبير مفاوضيها في سد النهضة مبعوثا خاصا لدى الولايات المتحدة

ذكرت وكالة الأنباء الإثيوبية «إينا» أن أديس أبابا عينت كبير المفاوضين الإثيوبيين، سيليشي بيكيلي، مبعوثًا خاصًا وسفيرًا مفوضًا لدى الولايات المتحدة.

ونقلت الوكالة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، عن بيكلي قوله إنه سيعمل على تعزيز العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وذلك خلال اجتماعه مع دبلوماسيين وموظفي السفارة الإثيوبية في واشنطن العاصمة.

وقال بيكلي إن التركيز الرئيسي للبعثة سيكون على بذل أقصى جهد لزيادة تعزيز "العلاقات الدبلوماسية طويلة الأمد بين البلدين"، وإنه ينبغي تعزيز التعاون من خلال مشاركة المغتربين، والعلاقات بين الناس، ونقل التكنولوجيا، والتجارة والاستثمار، فضلا عن السياحة، وغيرها من القطاعات.

وفي سياق قريب، زعم مدير عام وكالة أمن شبكات المعلومات الإثيوبية، شوميت جيزاو، إحباط بلاده هجمات إلكترونية حاولت استهداف سد النهضة والمؤسسات المالية الكبرى في البلاد.

وأضاف جيزاو، في مؤتمر صحفي الثلاثاء، أن "منظمة ترعاها الدول التي تحسد إثيوبيا على مساعي السلام والتنمية أعلنت الحرب الإلكترونية ضد أديس أبابا تحت شعار (حرب الهرم الأسود)".

وأشار إلى أن "الهجمات الفاشلة شملت محاولات عرقلة أعمال سد النهضة من خلال استهداف 37 ألف جهاز كمبيوتر مترابط تستخدمها المؤسسات المالية".

ولفت إلى أن "هذه الحملة كانت تهدف إلى تخريب البناء الناجح لسد النهضة".

وحذر من أن الهجمات الإلكترونية ضد السد "قد تزداد في المستقبل"، مشيرا إلى "تنفيذ الأمن السيبراني المنسق لحماية كل من إنشاء وإدارة أعمال السد".