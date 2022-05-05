اكتشاف آثار عنف على جثة رجل توفي بعد خضوعه لتفتيش من شرطيين ألمانيين

أعلن رئيس مكتب مكافحة الجريمة في ولاية بادن-فورتمبرج الألمانية، اندرياس شتينجر، اليوم الأربعاء، العثور على آثار عنف غير حاد على جثة رجل بعد خضوعه لتفتيش من جانب الشرطة في مدينة مانهايم.



وقال شتينجر، إن هذه الآثار "ذات كثافة ضئيلة"، مشيرا إلى أنه ليس من الواضح ما إذا كان الرجل، 47 عاما، مات ميتة طبيعية، أو بسبب العنف، وأضاف أن الرجل كان يعاني قصورا في القلب أيضا.



وكان الرجل أُصِيْب بانهيار، وجرت إفاقته بعدها وذلك قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى في وقت لاحق.



وبحسب بيانات الشرطة والادعاء العام، كان الرجل قاوم فردي شرطة أثناء التفتيش، ويجري التحقيق مع هذين الشرطيين حاليا للاشتباه في أنهما ألحقا به أذى بدنيا أدى إلى وفاته.



وأعلن رئيس شرطة مانهايم، زيجفريد كولمار، عن وقف الشرطيين عن العمل.



وتواجه الشرطة انتقادات عنيفة منذ وفاة الرجل.



وظهرت مقاطع فيديو على الإنترنت تظهر شرطيا يوجه ضربات إلى رأس رجل ملقى على الأرض، ولم يتضح بعد ما إذا كانت هذه المقاطع حقيقية أو أنها تظهر واقعة التفتيش المثيرة للجدل.



وقالت الشرطة إن الكاميرات المثبتة على الجسم (بودي كامز) لم تكن موضوعة على جسدي الشرطيين أثناء عملية التفتيش.