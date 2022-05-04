اختراع جديد يجعل مياه البحر صالحة للشرب بضغطة زر

ابتكر باحثون جهاز تحلية يمكنه تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة للشرب بضغطة زر، فقد تم تطوير هذا الجهاز الجديد بواسطة فريق من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، وهو يعتمد بشكل أساسى على تقنية تسمى استقطاب تركيز الأيونات لإخراج المواد غير المرغوب فيها من مياه البحر وتنقيتها من البكتيريا والفيروسات، وتقنية أخرى تُعرف بالديلزة الكهربائية، والتى تضمن إزالة جميع أيونات الملح من المياه، وكل ذلك بضغطة زر واحدة على الجهاز، حسب صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.

ووفقا للباحثين، فإن هذا الجهاز سيلغى الحاجة إلى المرشحات ومضخات الضغط العالى، التى تستخدمها وحدات تحلية المياه المتاحة تجاريا.

بالإضافة إلى ذلك، ستساعد التقنية فى توفير المياه النظيفة للمناطق النائية التى لديها القليل من المياه الصالحة للشرب أو لا تصل إليها على الإطلاق، وفقا لما ذكره الفريق.